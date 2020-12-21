أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

الفاتيكان يسمح بتلقي لقاحات كورونا رغم ارتباطها بأنسجة أجنة مجهضة

05:45 م الإثنين 21 ديسمبر 2020
الفاتيكان يسمح بتلقي لقاحات كورونا رغم ارتباطها بأنسجة أجنة مجهضة

لقاح كورونا

روما - (د ب أ)

مهد مجمع العقيدة والإيمان بالفاتيكان، اليوم الاثنين، الطريق لتلقي الكاثوليك لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) حتى لو كان قد تم استخدام أنسجة أجنة مجهضة لتطويرها.

وقال مجمع العقيدة والإيمان: "من المقبول أخلاقياً تلقي لقاحات كوفيد-19 التي استخدمت سلالات خلوية من أجنة مجهضة في عمليات البحث والإنتاج الخاصة بها".

وأوضح أنه في ظل عدم وجود وسائل أخرى لوقف الوباء أو حتى منعه، فإن الصالح العام قد يقتضي التطعيم، خاصة لحماية الفئات الأضعف والأكثر تعرضا للفيروس.

وقال المجمع إنه بينما ينبغي أن يكون للناس الحق في رفض التطعيم "لأسباب تتعلق بالضمير"، فإن من يتخذون هذا الخيار "يجب عليهم بذل قصارى جهدهم" لتجنب نشر الفيروس.

وشدد المجمع على أن موقف الفاتيكان "لا ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يشير إلى وجود تأييد أخلاقي لاستخدام سلالات خلوية مأخوذة من أجنة مجهضة".

وأضاف أن الفاتيكان يشجع شركات الأدوية والحكومات على إنتاج وإقرار وتوزيع وتقديم لقاحات مقبولة أخلاقياً لا تسبب مشاكل للضمير.

لقاحات كورونا الفاتيكان فيروس كورونا

الخبر التالى:

الناشط ناثان لو يسعى للجوء في بريطانيا بعد الفرار من هونج كونج

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 125555

    عدد المصابين

  • 106817

    عدد المتعافين

  • 7098

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 76901568

    عدد المصابين

  • 53944518

    عدد المتعافين

  • 1696419

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد زيادة إصابات كورونا.. مسؤول بـ"الصحة": 3 حالات لعودة إجراءات الغلق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا