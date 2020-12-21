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وكالة الأدوية الأوروبية توصي بترخيص لقاح فايزر

05:32 م الإثنين 21 ديسمبر 2020
وكالة الأدوية الأوروبية توصي بترخيص لقاح فايزر

لقاح فايزر

بروكسل - (د ب أ)

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الاثنين، بالترخيص الشرطي لاستخدام لقاح مضاد لمرض (كوفيد-19) أنتجته بشكل مشتركة شركتي بيونتيك وفايزر.

وهذا هو أول لقاح توصي وكالة الأدوية الأوروبية بإقراره. وأجازت بريطانيا بالفعل التطعيم في أوائل ديسمبر.

وقالت إيمير كوك مديرة وكالة الأدوية الأوروبية، إن التوصية تطبق على هؤلاء الذين يبلغون 16 عامًا من العمر على الأقل.

ومازالت المفوضية الأوروبية بحاجة لإقرار اللقاح رسميا. وقالت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين إنها تتوقع قرارا بحلول مساء اليوم.

وقالت على تويتر: "إنها لحظة حاسمة في جهودنا لإيصال اللقاحات بشكل آمن وفعال إلى الأوروبيين".

لقاح فايزر وكالة الأدوية الأوروبية فيروس كورونا

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