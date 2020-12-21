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مسؤول عراقي: مستعدون لزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة

05:31 م الإثنين 21 ديسمبر 2020
مسؤول عراقي: مستعدون لزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

بغداد - (د ب أ)

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، أن العراق على استعداد تام لزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان المرتقبة للبلاد .

وقال الأعرجي خلال زيارته إلى البطريركية الكلدانية في بغداد، لتقديم التهاني إلى الكاردينال مار لويس ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية، بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنه الميلادية، إن جميع مستلزمات إنجاح هذه الزيارة مهيئة.

وأضاف مستشار الأمن القومي العراقي أن هذه الزيارة مهمة بالنسبة للعراقيين، الذين يعتزون بجميع أطيافهم.

من جانبه، أكد البطريرك مار لويس ساكو، أن زيارة البابا فرنسيس إلى العراق سيكون لها معنى كبير بالنسبة للمسيحيين والعراقيين عموما، وستكون رسالة محبة وسلام وأخوة إلى جميع الشعوب المتطلعة للسلام.

ويترقب العراقيون زيارة سيقوم بها قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى العراق خلال مارس 2021.

بابا الفاتيكان قاسم الأعرجي البابا فرنسيس

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