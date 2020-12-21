الكرملين ينفي رسميا تورط روسيا في هجمات سيبرانية بالولايات المتحدة

موسكو- (د ب أ):

نفى المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا اليوم الاثنين تورط الدولة الروسية في الهجمات السيبرانية الأخيرة التي تعرضت لها الإدارة الأمريكية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول :"لم تتورط روسيا في مثل هذه الهجمات، وتحديدا هذه. نقولها بصورة رسمية وقاطعة".

وأضاف :"أي اتهامات عن تورط روسيا لا أساس لها على الإطلاق، إنها على الأرجح استمرار للرهاب الأعمى من روسيا والذي يتم التلويح به عند وقوع أي حادثة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتهم بصورة مباشرة روسيا الأسبوع الماضي بالمسؤولية عن هذه الهجمات. وقال:"يمكننا القول بوضوح أن الروس هم من تورطوا في هذا النشاط".

وكانت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية قد أعلنت مؤخرا أن إدارات حكومية ومؤسسات بنية تحتية حيوية أمريكية تعرضت للاختراق منذ "مارس على الأقل".