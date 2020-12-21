أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

أول دفعة من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكورونا تصل سلطنة عمان الأربعاء

11:27 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020
أول دفعة من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكورونا تصل سلطنة عمان الأربعاء

لقاح فايزر

مسقط- (د ب أ):

أعلن بدر بن سيف الرواحي مدير مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة العمانية أن أول دفعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك ستصل إلى السلطنة بعد غد الأربعاء.

ونقل الحساب الرسمي لجهود مواجهة كورونا، التابع لمركز التواصل الحكومي، عنه القول في لقاء تليفزيوني إن التلقيح سيشمل في البداية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، والتي من ضمنها العاملين في الخطوط الأمامية والمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن مراكز التلقيح خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت الأسبوع الماضي السماح باستيراد لقاح كورونا الذي طورته شركتا بيونتك و فايزر.

لقاح فايزر مسقط بدر بن سيف الرواحي سلطنة عمان

الخبر التالى:

طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى السعودية حتى 27 ديسمبر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 125555

    عدد المصابين

  • 106817

    عدد المتعافين

  • 7098

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 76901568

    عدد المصابين

  • 53944518

    عدد المتعافين

  • 1696419

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لماذا اختارت مصر اللقاح الصيني لمواجهة كورونا؟ مستشار وزير الصحة ترد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا