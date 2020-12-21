أول دفعة من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكورونا تصل سلطنة عمان الأربعاء
مسقط- (د ب أ):
أعلن بدر بن سيف الرواحي مدير مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة العمانية أن أول دفعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك ستصل إلى السلطنة بعد غد الأربعاء.
ونقل الحساب الرسمي لجهود مواجهة كورونا، التابع لمركز التواصل الحكومي، عنه القول في لقاء تليفزيوني إن التلقيح سيشمل في البداية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، والتي من ضمنها العاملين في الخطوط الأمامية والمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن.
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن مراكز التلقيح خلال الأيام القليلة القادمة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت الأسبوع الماضي السماح باستيراد لقاح كورونا الذي طورته شركتا بيونتك و فايزر.
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