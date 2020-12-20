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الأمن الروسي يوقف مشتبه به في قتل باحث معروف في علم الجينات

07:50 م الأحد 20 ديسمبر 2020
الأمن الروسي يوقف مشتبه به في قتل باحث معروف في علم الجينات

الشرطة الروسية

موسكو - (أ ش أ):
أوقفت أجهزة الأمن الروسية في مدينة سان بطرسبورج، مساء اليوم الأحد، رجلا يشتبه بضلوعه في قتل ألكسندر كاجانسكي، الخبير الروسي المعروف في علم الجينات.
وأوردت لجنة التحقيقات الروسية، وفقا "روسيا اليوم " الإخبارية، أن الموقوف من مواطني المدينة ويبلغ 45 سنة من عمره، وأنه سيتم توجيه تهمة القتل له بصورة رسمية، دون الكشف عن شخصية القتيل.
من جهته، أوضح مصدر في الأجهزة الأمنية، أن المجني عليه ألكسندر كاجانسكي، تم العثور على جثته قرب مبنى سكني، وعليها علامات تدل على وفاة ناتجة عن عنف.

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