نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني يدعو إلى تشكيل الحكومة في أسرع وقت

بيروت- (د ب أ):

صرح نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأربعاء بأن "البلد يتجه إلى الهاوية إذا لم يتم التدارك بتشكيل الحكومة في أسرع وقت، وكلُّ يوم يمر هو خسارة للبنان".

وقال قاسم، خلال ملتقى الصلاة الأول الذي أقامته جمعية المعراج، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله اليوم الأربعاء، إن " العناوين التي تُساعد على تشكيل الحكومة وتُخرجها إلى النور أصبحت معروفة، والمراهنة على الوقت للضغط وتعديل المواقف لن يُجدي نفعًا".

وأضاف:" ما سنصل إليه لولادة الحكومة في المستقبل هو نفسه الذي يمكن إنجازه اليوم، ولا يمكن الاعتماد على الموقف الامريكي للتسهيل أو لتحسين الشروط أو لعدم العرقلة".

ورأى قاسم أنه " لا فرق بين ما قبل جو بايدن( الرئيس الأمريكي المنتخب) أو ما بعده، فالمؤشرات تدل أنَّ البلد يتجه إلى الهاوية إذا لم يتم التدارك بتشكيل الحكومة في أسرع وقت، وكلُّ يوم يمر هو خسارة للبنان".

وأعتبر أن " الأفضل أن يتم الحوار المباشر وتدوير الزوايا لاستعادة ثقة القوى السياسية ببعضها, فإذا اتفق المعنيون على أي حكومة سيتعامل العالم معها وكذلك أمريكا".

وقال: " أي خطوة إلى الأمام وإن أحاطتها التهديدات أفضل وأنجح من عدم تشكيل الحكومة، فالتهديدات احتمال يسقط بتعاون اللبنانيين، أما الجوع والانهيار فهما متحققان ويزدادان مع الزمن".

وأضاف: " قليلٌ من الشجاعة والعمل لمصلحة الوطن يُنجز الاستحقاق الحكومي".

وكان تم تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة في 22 أكتوبر الماضي تخلف حكومة حسان دياب الذي قد قدم استقالة حكومته في 10 اغسطس الماضي، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين.