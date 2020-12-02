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إصابات كورونا في إيران تقترب من المليون

02:35 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
إصابات كورونا في إيران تقترب من المليون

إصابات كورونا في إيران تقترب من المليون

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء تسجيل 362 حالة وفاة و 13621 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى نحو 990 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 48 ألفا و 990 حالة.

وأشارت إلى أن5828 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 688 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ15 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

وبدأت الحكومة الإيرانية مطلع الأسبوع الماضي فرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

إيران فيروس كورونا

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