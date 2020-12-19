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مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

01:10 ص السبت 19 ديسمبر 2020
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

بورصة وول ستريت

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 32ر124 نقطة، أو 41ر0% ، ليصل إلى 05ر30179 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 07ر13 نقطة، أو 35ر0% ، ليصل إلى 41ر3709 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 11ر9 نقطة، أو 07ر0% ، ليصل إلى 64ر12755 نقطة.

بورصة وول ستريت مؤشرات الأسهم الأمريكية مؤشر داو جونز الصناعي

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