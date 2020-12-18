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غرق سفينة بنمية بالقرب من سواحل فيتنام وفقدان 5 من طاقمها

07:56 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020
غرق سفينة بنمية بالقرب من سواحل فيتنام وفقدان 5 من طاقمها

غرق سفينة - أرشيفية

هانوي - (د ب أ):

غرقت سفينة بنمية قبالة الساحل الوسط جنوبي لفيتنام، وتمكنت قوات الانقاذ من العثور على 10 من بين 15 من أفراد الطاقم فيما لايزال هناك 5 في عداد المفقودين.

قال بوي ذا نهان، رئيس جزيرة فو كوي في مقاطعة بينه ثوان، إنه تم بالفعل إنقاذ سبعة صينيين وثلاثة فيتناميين من أفراد الطاقم ويتلقون الرعاية على متن سفينة تابعة لخفر السواحل.

وسيجري نقل أفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم إلى جزيرة فو كوي لإجراء فحوصات طبية.

ولا يزال البحث جاريا عن أفراد الطاقم الخمسة الذين ما زالوا في عداد المفقودين - أربعة صينيين وفيتنامي واحد، لكن البحار الهائجة والرياح القوية بالقرب من الجزيرة تسبب صعوبات لقوات الإنقاذ.

غرق سفينة سواحل فيتنام فيتنام

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