طوكيو تسجل 678 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

طوكيو - (أ ش أ):

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية أنه تم تسجيل 678 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في (طوكيو).

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء، أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو إلى 48 ألفا و668 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.