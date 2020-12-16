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باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 445 ألفا و977 حالة

08:01 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020
باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 445 ألفا و977 حالة

أرشيفية

إسلام أباد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 445 ألفا و977 حالة، وذلك عقب تسجيل 2731 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.
وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9010 حالات، وذلك عقب تسجيل 105 حالات وفاة جديدة.مضفا أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 388 ألفا و598 شخصا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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