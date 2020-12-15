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واشنطن تصنف "سرايا المختار" كمنظمة إرهابية مدعومة ماليًا من إيران

06:21 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
واشنطن تصنف "سرايا المختار" كمنظمة إرهابية مدعومة ماليًا من إيران

جماعة سرايا المختار

وكالات

صنفت وزارة الخارجية الأمريكية جماعة سرايا المختار على أنها منظمة إرهابية عالمية وتشكل خطرًا كبيرًا يتمثل في ارتكاب أعمال إرهابية تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان لها مساء الثلاثاء، ان "سرايا المختار" منظمة إرهابية مدعومة من إيران ومقرها البحرين، وتتلقى دعمًا ماليًا ولوجستيًا من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

وكشف أن هدف سرايا المختار الذي حددته لنفسها هو عزل الحكومة البحرينية بهدف تمهيد الطريق لإيران لممارسة نفوذ أكبر في البحرين. وخططت الجماعة لهجمات ضد أفراد أمريكيين في البحرين وعرضت مكافآت مالية لاغتيال مسؤولين بحرينيين.

يهدف هذا التصنيف إلى حرمان سرايا المختار من الموارد اللازمة لارتكاب أعمال إرهابية. من بين العواقب الأخرى، يتم حظر جميع ممتلكات المجموعة ومصالحها في الممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة، والتي تأتي فيما بعد داخل الولايات المتحدة، أو فيما بعد تقع في حيازة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين، ويحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين الدخول في أي معاملات معها.

جماعة سرايا المختار منظمة إرهابية إيران وزارة الخارجية الأمريكية

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