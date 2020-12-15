زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ يعترف بفوز بايدن في الانتخابات

واشنطن - (د ب أ)

هنأ اليوم الثلاثاء زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، الرئيس المنتخب جو بايدن على فوزه الانتخابي، معترفًا لأول مرة بنتائج الانتخابات الرئاسية التى أجريت في 3 نوفمبر الماضي.

وأمس الاثنين حصل بايدن على تأكيد المجمع الانتخابي، وهي أحد الخطوات المطلوبة لتوليه منصب الرئيس الأمريكي.

وفي ظل النظام الأمريكي، يدلي الناخبون بأصواتهم بالفعل "لمجمع من الناخبين"، هم من يصوتون بدورهم رسميا للمرشحين بعد أسابيع من الانتخابات. وقد فاز المرشح الديموقراطي، جو بايدن، في نوفمبر تشرين الثاني بأصوات 306 من الهيئات الانتخابية مقابل 232 للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ولم يعلق الرئيس ترامب، الذي لا يبدي أي علامة على التنازل.

وبعد فترة قصيرة من تصويت المجمع الانتخابي، أعلن ترامب على تويتر رحيل وزير العدل ويليام بار، الذي قال إنه لا يوجد دليل على وجود تزوير واسع النطاق في الانتخابات، على الرغم من ادعاءات الرئيس.