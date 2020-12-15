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الرئيس الجزائري يهنئ بايدن بفوزه بالانتخابات الرئاسية

06:13 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
الرئيس الجزائري يهنئ بايدن بفوزه بالانتخابات الرئاسية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر - (د ب أ)

هنأ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في تغريدة عبر حسابه على تويتر اليوم الثلاثاء، جو بايدن على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب تبون "أتقدم إليكم بأحر عبارات التهاني بمناسبة انتخابكم شعبيا وكذلك من قبل مجمع كبار الناخبين، أنا متأكد أن انتخابكم سيمنح أملا كبيرا للعالم وللولايات المتحدة الأمريكية، حظًا موفقًا".

عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري الانتخابات الرئاسية تويتر جو بايدن الولايات المتحدة الأمريكية

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