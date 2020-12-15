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السعودية ترحب بإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية الراعية للإرهاب

02:43 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
السعودية ترحب بإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية الراعية للإرهاب

السودان والسعودية

الرياض - (د ب أ):

رحبت المملكة العربية السعودية بإعلان الإدارة الأمريكية إزالة اسم السودان رسميا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" مساء أمس الاثنين عن وزارة الخارجية في المملكة القول إن حكومة المملكة ترحب بإعلان الإدارة الأمريكية إزالة اسم السودان رسميا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي طالما تطلعت إليه المملكة، وبذلت مساعيها لدعم الأشقاء في السودان لتحقيقه، باعتباره منعطفا هاما في تاريخ السودان".

وأضاف البيان أن إعلان الإدارة الأمريكية إزالة اسم السودان رسميا من القائمة الأمريكية يأتي "أساسًا لدعم استقرار الخرطوم وتعافي اقتصاده ورخاء شعبه، وإعادته لمكانه الصحيح في إطار محيطه العربي والإقليمي والدولي".

وأوضح البيان أن "حكومة المملكة تثمن جهود الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الخصوص، لتدعو الدول الحليفة والصديقة والمؤسسات المالية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان والبدء في عملية إعفائه من الديون"، مؤكدة على" أن المملكة انطلاقًا من العلاقات الأخوية التاريخية التي تربطها بالسودان؛ ماضية في بذل مساعيها الحميدة لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لضمان أمنه وتنميته، وتحقيق الرخاء والازدهار لشعبه الشقيق".

وشطبت الولايات المتحدة اسم السودان رسميا من قائمة الدول التي تعدها راعية للإرهاب.

وقررت واشنطن اتخاذ تلك الخطوة بعد موافقة السودان على دفع أكثر من 300 مليون دولار لحساب خاص بضحايا الإرهاب وعائلاتهم.

ووافق السودان أيضا على بدء تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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