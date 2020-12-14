تحويل ثكنة عسكرية إلى منشأة مركزية لتخزين اللقاحات في ألمانيا
برلين- (د ب أ):
أكدت مصادر عسكرية ألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ثكنة عسكرية في شمال ألمانيا ستصبح منشأة رئيسية لتخزين لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.
وتقول المصادر إن جرعات اللقاح سيتم تخزينها في منشأة في بلدة كفانكنبروك قبل توزيعها في أنحاء البلاد.
وامتنعت وزارة الدفاع عن التعليق. وتقول المصادر إن الخطة ظلت سرية لعدة أسابيع لمنع تدخل المنتقدون، بمن فيهم المشككون في اللقاح.
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