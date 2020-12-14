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طالبان تتوعد باستئناف الهجمات على القوات الدولية إذا لم تلتزم إدارة بايدن بتنفيذ تعهدات ترامب

01:24 م الإثنين 14 ديسمبر 2020
طالبان تتوعد باستئناف الهجمات على القوات الدولية إذا لم تلتزم إدارة بايدن بتنفيذ تعهدات ترامب

حركة طالبان - ارشيفية

كابول- (بي بي سي):

حذرت شخصيات بارزة في حركة طالبان الأفغانية الولايات المتحدة من خرق التزامها بسحب قواتها خلال الأشهر الستة المقبلة.

وفي حديثهم إلى بي بي سي، قالت شخصيات بارزة في طالبان إن الأخيرة ستستأنف هجماتها على القوات الدولية، حال عدم التزام واشنطن بسحب قواتها.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، قد صرح خلال حملته الانتخابية، بأنه يرغب في الإبقاء على عدد محدود من القوات؛ لمكافحة الإرهاب في أفغانستان.

وكانت إدارة ترامب قد وافقت، في فبراير الفائت، على سحب القوات الأمريكية، رهنا بشروط معينة، تتضمن وقف عمل الجماعات الجهادية الدولية في أفغانستان.

ومنذ ذلك الحين، بدأت حركة طالبان محادثات سلام رسمية مع الحكومة الأفغانية، لم تشهد سوى تقدم محدود.

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