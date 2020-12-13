الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقًا جديدًا لتعزيز التجارة
وكالات:
وقعت وكالتا ضمان الصادرات في الإمارات وإسرائيل اتفاق تعاون لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حسبما ذكرت "رويترز"، الأحد.
ويخطط الاتحاد الإماراتي لائتمان الصادرات وشركة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية، للتعاون في تقديم دعم مشترك للصادرات والتجارة والاستثمار بين البلدين، وذلك بعد الاتفاق على تطبيع العلاقات في أغسطس الماضي.
ومن المرتقب أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإمارات يوم 23 ديسمبر الجاري، في زيارة هي الأولى له بعد تطبيع العلاقات، وقد وصفتها وسائل إعلام إسرائيليةبـ "التاريخية".
الخبر التالى:ألمانيا تقرر حظر التجمعات في رأس السنة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
121089
عدد المصابين
-
104710
عدد المتعافين
-
6898
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
72049891
عدد المصابين
-
50440112
عدد المتعافين
-
1610468
عدد الوفيات
إعلان