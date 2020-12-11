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كورونا في العالم.. الإصابات تصل إلى 69.6 مليون والوفيات 1.58 مليون

01:36 م الجمعة 11 ديسمبر 2020
كورونا في العالم.. الإصابات تصل إلى 69.6 مليون والوفيات 1.58 مليون

الإصابات تصل إلى 69.6 مليون والوفيات 1.58 مليون

واشنطن - (د ب أ):

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 69 مليونا و620 ألفا و2 حالة، حتى الساعة الثامنة و26 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا مليون و582 ألفا و343 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 119702

    عدد المصابين

  • 104074

    عدد المتعافين

  • 6832

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 68475177

    عدد المصابين

  • 47348848

    عدد المتعافين

  • 1560948

    عدد الوفيات

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