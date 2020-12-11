أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي أسعار الذهب نبيل فاروق مرتضى منصور فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة اشتراطات البناء والتراخيص البحث عن أكثم

لجنة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصوت بالأغلبية لصالح ترخيص لقاح فايزر

12:55 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020
لجنة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصوت بالأغلبية لصالح ترخيص لقاح فايزر

لقاح فايزر

وكالات:

صوتت لجنة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بالأغلبية لصالح ترخيص لقاح شركتي فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية، ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 3112 وفاة جديدة بفيروس كورونا الخميس، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وتعد هذه هي أعلى حصيلة وفيات يومية منذ أبريل في أمريكا، وبها يرتفع مجموع الوفيات في البلاد إلى 289188 حالة وفاة بسبب المرض، بحسب رويترز.

وأظهرت البيانات كذلك تسجيل أكثر من 220 ألف إصابة جديدة خلال، ليكون إجمالي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة تجاوز 15 مليون شخص منذ بدء الجائحة، مما يجعلها الأكثر تضررا بالجائحة في العالم تليها الهند والبرازيل.

وتوقعت السلطات الصحية هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأمريكيّين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر على الرغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.

لقاح فايزر فيروس كورونا إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لقاح كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 119702

    عدد المصابين

  • 104074

    عدد المتعافين

  • 6832

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 68475177

    عدد المصابين

  • 47348848

    عدد المتعافين

  • 1560948

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا