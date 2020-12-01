أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

كوبا تدين إسرائيل لمنعها الفلسطينيين من إقامة دولتهم المُستقلة وانتهاكها المستمر لحقوقهم

10:27 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
كوبا تدين إسرائيل لمنعها الفلسطينيين من إقامة دولتهم المُستقلة وانتهاكها المستمر لحقوقهم

كوبا

كوبا - (أ ش أ)

أكدت كوبا اليوم الثلاثاء، تضامنها مع قضية الشعب الفلسطيني وأدانت إسرائيل لمنعها الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وطردهم من أراضيهم وانتهاكها المستمر لحقوقهم.

وفي الندوة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني التي نظمها الاتحاد العالمي للنقابات العمالية في اليونان، سلطت السفيرة الكوبية في أثينا زيلمس ماريا دومينجيز الضوء على دعم بلادها الدائم للقضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه غير القابلة للمُصادرة.

وذكرت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية أنه خلال الفعالية الافتراضية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، شددت دومينجيز على أن كوبا تمارس مبادئ الدبلوماسية الثورية وتحتضن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولهذا السبب دائمًا ما يكون الدفاع عن القضية الفلسطينية حاضرًا في قراراتها.

واستشهدت الدبلوماسية بنصوص تشير إلى دعم كوبا وزعيمها التاريخي فيدل كاسترو لقضية فلسطين خلال الدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 1979 والدورة العامة للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب و التعصب ذو الصلة في سبتمبر 2001.

هذا المحتوى من

كوبا إسرائيل فلسطين

الخبر التالى:

وزير الدفاع القبرصي: نحاول تبني أجندة بناءة وتركيا تلجأ للاستفزاز

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:دوري الأبطال.. ليفربول 1-0 أياكس.. جونز يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا