بايدن: الفريق الاقتصادي سيخرج الولايات المتحدة من أزمتها

الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن فريقه الاقتصادي سيخرج الولايات المتحدة من أزمتها الاقتصادية ويساعد على بناء الاقتصاد.

وأكد بايدن، في خطاب له في ويلمنجتون بولاية ديلاوير للإعلان عن فريقه الاقتصادي، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذا الفريق سيسعى لبناء الاقتصاد "أفضل مما كان عليه"، مشيراً إلى أن الفريق "يتمتع بالخبرة ويشمل الأمريكيين الرائدين من خلفيات مختلفة، الذين يشتركون معه في رؤيته الأساسية.

ويضم الفريق الاقتصادي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن كلا من، جانيت يلين لشغل منصب وزيرة الخزانة، ونيرا تاندين كمدير لمكتب الإدارة والميزانية، ووالي أدييمو لمنصب نائب وزير الخزانة، وسيسيليا روس لشغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، وجاريد برنشتاين كعضو في مجلس المستشارين الاقتصاديين، وهيذر بوشي كعضو في مجلس المستشارين الاقتصاديين.