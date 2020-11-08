ترامب يلعب الجولف بعد إعلان هزيمته في الانتخابات
واشنطن - (أ ف ب)
توجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى ملعب الجولف الذي يملكه في ستيرلينج بفرجينيا قرب واشنطن لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان هزيمته في الانتخابات الرئاسة الأميركية.
وكان الرئيس الجمهوري في الملعب أساسًا حين أشارت وسائل الإعلام الأمريكية، أمس السبت، إلى أنه لن يتمكن من تعويض الفارق مع جو بايدن معلنة فوز الديمقراطي في انتخابات 3 نوفمبر.
لم يعترف ترامب بهزيمته ويقول لكن دون تقديم أدلة أن عمليات تزوير حصلت خلال الانتخابات.
على الطريق بين البيت الأبيض وسترلينغ، رأى ترامب أمريكيين يحملون لافتات معارضة له عند مرور موكبه. والسبت نزلت حشود إلى شوارع المدن الكبرى للاحتفال بهزيمته.
من جهته توجه جو بايدن صباح الأحد إلى الكنيسة في مدينته ويلمينغتون بولاية ديلاوير. والرئيس المنتخب كاثوليكي ملتزم ويحضر القداس بانتظام.
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