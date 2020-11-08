جوتيريش يؤكد لعباس مواصلته مشاورات حول مساعي حل القضية الفلسطينية

رام الله - (د ب أ)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، أنه سيواصل مشاوراته بخصوص أفضل طريق للمضي قدمًا بشأن مساعي حل القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في رسالة وجهها جوتيريش إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ردًا على رسالة الأخير حول دعوة دولة فلسطين لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن جوتيريش شكر في رسالته عباس على رسالته المؤرخة في 28 أكتوبر الجاري، التي تؤكد على دعوة دولة فلسطين لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وقال جوتيريش: "أحطنا علماً بالدعم الذي أعربت عنه عدد من الدول الأعضاء خلال النقاش المفتوح في مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وذلك بتاريخ 26 أكتوبر 2020".

وأعرب عن ترحيب الأمم المتحدة بجميع المبادرات الساعية للتعاون الدولي على أساس متعدد الأطراف، والتي يمكن أن تساعد في تجديد عملية السلام في الشرق الأوسط، وترسم طريقًا سياسيًا يحقق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد أنه سيواصل مشاوراته الشخصية مع أعضاء مجلس الأمن والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية ذات الصلة بخصوص أفضل طريق للمضي قدمًا، إضافة إلى المنسق الخاص؛ نيكولاي ملادينوف، بمن في ذلك مبعوثا الرباعية للشرق الأوسط.

وشدد جوتيريش على التزام الأمم المتحدة في دعم الفلسطينيين والإسرائيليين في مساعيهم لحل الصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات المتعددة الأطراف والقانون الدولي لتحقيق رؤية حل الدولتين –القدس عاصمة كلتا الدولتين- بحيث تتعايشان بأمن وسلام جنبًا إلى جنب ضمن حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل 1967.