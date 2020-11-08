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ترامب سينضم لنادي الفترة الرئاسية الواحدة.. تعرف على أعضائه

04:21 م الأحد 08 نوفمبر 2020
ترامب سينضم لنادي الفترة الرئاسية الواحدة.. تعرف على أعضائه

ترامب سينضم لنادي الفترة الرئاسية الواحدة

واشنطن- (بي بي سي):

تعني خسارة دونالد ترامب أنه بصدد الانضمام إلى ناد لن يكون سعيدا بأن يكون عضوا فيه، وهو نادي الرؤساء الذين تولوا لولاية واحدة.

وترامب أول رئيس منذ جورج بوش الأب يخسر حملة إعادة انتخابه.

فمنذ عام 1933، هُزم بوش وجيمي كارتر وجيرالد فورد فقط، والآن ترامب في انتخابات عامة أثناء وجود الرئيس في البيت الأبيض.

وتزامن عهد جورج بوش الأب مع سقوط جدار برلين وارتفعت شعبيته في أعقاب حرب الخليج الأولى.

ومع ذلك، فإن الركود الاقتصادي الذي طال أمده في عهده جعله يكسر تعهده بعدم زيادة الضرائب مما أثار عداء شرسا من داخل حزبه الجمهوري.

وقد فتت روس بيروت، مرشح حزب ثالث، الأصوات في انتخابات عام 1992، لتفشل محاولات بوش للفوز بإعادة انتخابه على يد الديمقراطي بيل كلينتون.

ويعد جيمي كارتر، الذي يبلغ من العمر الآن 96 عاما، هو الرجل الوحيد الحي الذي يعرف كيف ستخسر بعد فترة ولايتك الأولى.

وقال لاري ساباتو، مدير مركز السياسات بجامعة فيرجينيا، إنه كان سيء الطالع بما يكفي لتولي منصبه في وقت كان فيه الاقتصاد العالمي في حالة اضطراب، بينما لم يكن أمام جيرالد فورد، الذي تولى منصبه بعد استقالة ريتشارد نيكسون، سوى عامين ونصف لإحداث تأثير.

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