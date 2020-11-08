قرية هندية تحتفل بتولي كامالا هاريس منصب نائبة الرئيس الأمريكي

نيودلهي - (د ب أ):

انطلقت الاحتفالات في المناطق الخضراء المحيطة بإحدى القرى الواقعة في جنوب الهند، اليوم الأحد، عندما استيقظ سكان القرية على أنباء تولي كامالا هاريس منصب نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

ومن المقرر أن تكون هاريس، المولودة لأب من جامايكا وأم هندية، أول أمريكية من أصول هندية وأفريقية على الإطلاق، تتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي.

وقد كانت قرية ثولاسيندرابورام، التي تبعد نحو 350 كيلومترا من جنوب تشيناي، موطنا لجدها الدبلوماسي، بي. في جوبالان.

وخرج المواطنون إلى شوارع القرية، حاملين لافتات تحمل صورة هاريس، وقاموا بتوزيع الحلوى وأطلقوا الألعاب النارية.

وذكرت محطة "نيودلهي تي في" الإخبارية، أن البعض قاموا برسم أنماط تقليدية بالالوان أمام منازلهم لتهنئة هاريس. وكُتب في أحد الرسوم الزخرفية المكتوبة على طراز فن الرانجولي الشعبي: "مبروك لكاملا هاريس، فخر قريتنا".

من ناحية أخرى، قال مدير المعبد المحلي، إس. في رامانان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تم انتخاب واحدة من بنات القرية لأحد أهم المناصب في العالم، ونأمل الآن أن تزور القرية".

وأضاف: "كنا نصلي على مدار الأيام الثلاثة الماضية في معبدنا الذي يبلغ عمره 300 عام لكي تفوز ".

يذكر أن هاريس لم يسبق لها زيارة ثولاسيندرابورام. كما ترك جدها القرية منذ ما يقرب من 90 عاما، وانتقلت والدتها شيامالا جوبالان من الهند إلى كاليفورنيا عندما كانت طالبة في عام 1958.

وكانت هاريس تزور أجدادها في تشيناي، عاصمة تاميل نادو، مع والدتها، وعادة ما كانت تتحدث عن التأثير الهائل الذي تركه جوبالان عليها.