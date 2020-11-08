بايدن: نقف في مرحلة خطيرة والولايات المتحدة اهتزت بسبب حالة الانقسام
كتب - محمود علي:
قال جو بايدن الرئيس المنتخب، إن الولايات المتحدة تقف في مرحلة خطيرة ولا بُد من العمل لأجل البلاد، متابعًا: "نعمل على إعادة الروح المعنوية".
وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد، لقد اهتزت هذه البلاد بسبب حالة الانقسام، والآن حان الوقت لكي نتحد: "العالم كله يراقب أمريكا.. أؤمن بأنه يمكننا أن نجعل من أمريكا عالم مليئ بالفرص".
وأنهى: يجب أن نظل أمة متحدة وقوية ومتعافية.
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