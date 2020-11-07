أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

أمين عام الناتو يتطلع إلى العمل عن كثب مع بايدن

09:18 م السبت 07 نوفمبر 2020
أمين عام الناتو يتطلع إلى العمل عن كثب مع بايدن

ينس ستولتنبرج

بروكسل - (د ب أ)

هنأ اليوم السبت الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، جو بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية ، معربًا عن أمله في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال ستولتنبرج عبر تويتر: "القيادة الأمريكية لا تقل أهمية عن أي وقت مضى في عالم لا يمكن التنبؤ به، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع الرئيس المنتخب بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس والإدارة الجديدة لتعزيز الروابط بين أمريكا الشمالية وأوروبا".

وقال إن "الناتو القوي أمر جيد لأمريكا الشمالية ولأوروبا".

ينس ستولتنبرج جو بايدن الانتخابات الأمريكية أمريكا حلف الناتو

الخبر التالى:

الجيش اليمني يحرر مواقع مهمة بمحافظة الجوف

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108530

    عدد المصابين

  • 100006

    عدد المتعافين

  • 6329

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 48997159

    عدد المصابين

  • 34955661

    عدد المتعافين

  • 1238746

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يهنئ جو بايدن بفوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا