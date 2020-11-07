أمين عام الناتو يتطلع إلى العمل عن كثب مع بايدن

بروكسل - (د ب أ)

هنأ اليوم السبت الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، جو بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية ، معربًا عن أمله في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال ستولتنبرج عبر تويتر: "القيادة الأمريكية لا تقل أهمية عن أي وقت مضى في عالم لا يمكن التنبؤ به، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع الرئيس المنتخب بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس والإدارة الجديدة لتعزيز الروابط بين أمريكا الشمالية وأوروبا".

وقال إن "الناتو القوي أمر جيد لأمريكا الشمالية ولأوروبا".