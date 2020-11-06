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ترامب يشكك من جديد في نزاهة العملية الانتخابية في بلاده

09:34 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
ترامب يشكك من جديد في نزاهة العملية الانتخابية في بلاده

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

يشير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن استراتيجيته تتحول من الطعن في نتائج انتخابات محددة في مقاطعات وولايات إلى التشكيك في العملية برمتها والتهديد بمزيد من الإجراءات القانونية ، متعهدا "بعدم التخلي عن القتال".

وقال ترامب في بيان صادر عن حملته الانتخابية: "لم يعد الأمر يتعلق بأي عملية انتخابية واحدة .. إن . هذا يتعلق بنزاهة عمليتنا الانتخابية بأسرها ".

وأضاف ترامب ، الذي دعا إلى وقف فرز الأصوات ، إنه يريد الآن فرز وإحصاء كل بطاقة اقتراع قانونية ، لكن لا ينبغي احتساب الأصوات غير القانونية.

ولا توجد أدلة موضوعية على حدوث تزوير كبير في الاقتراع، على الرغم من ادعاءات الرئيس المتكررة.

وأوضح ترامب: "سنتابع هذه العملية من خلال كل جانب من جوانب القانون لضمان ثقة الشعب الأمريكي في حكومتنا... لن أتخلى عن القتال من أجلكم ومن أجل أمتنا".

دونالد ترامب الولايات المتحدة الانتخابات الأمريكية?

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