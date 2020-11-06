ترامب يتساءل عن مصير بطاقات اقتراع عسكرية مفقودة في جورجيا

وكالات:

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة اليوم الجمعة تساءل فيها عن مصير "بطاقات اقتراع عسكرية مفقودة" في ولاية جورجيا.

وقال في التغريدة: "أين هي بطاقات الاقتراع العسكرية المفقودة في جورجيا؟ ما الذي حدث لها؟".

وشكك ترامب في نتائج الانتخابات وطالب في أكثر من مناسبة بوقف فرز وعد الأصوات التي وصلت بعد يوم الانتخابات.

ويتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن عهلى منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، في عدد النقاط بالمجمع الانتخابي.

وحصل بايدن حتى هذه اللحظة على 253 نقطة مقابل 213 نقطة لمنافسه ترامب، وذلك وفقًا لشبكة "سي إن إن".