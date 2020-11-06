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سي إن إن عن مساعد لترامب: الرئيس لا يعتزم الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات حال وقوعها

07:01 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
سي إن إن عن مساعد لترامب: الرئيس لا يعتزم الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات حال وقوعها

دونالد ترامب

وكالات:
نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مساعدين مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قولهم، إنه لا يعتزم الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات في حال وقوعها، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
وأوضح مقربون من ترامب أنه لم يقم بإعداد "خطاب التنازل" الذي عادة ما يلقيه المرشح الخاسر في الانتخابات الأمريكية.
وكان ترامب قال يوم الثلاثاء إن الفوز بالانتخابات الرئاسية "أمر هين"، على عكس الخسارة التي يصعب تجرعها.
وفي جوابه عن أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان قد أعدّ خطابا خاصا بالفوز بالانتخابات أو خسارتها، قال ترامب: "أنا لم أفكر في خطاب فوز أو تقبل للهزيمة بعد"، مضيفا "آمل في أنني سألقي أحدهما فقط"، في إشارة إلى خطاب الفوز بالانتخابات.
وتشير آخر تطورات فرز الأصوات بأن حظوظ صاحب البيت الأبيض في الفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب بايدن من الحصول على 270 صوتا لأعضاء المجمع الانتخابي الكافية للانتصار.

ترامب الانتخابات الأمريكية? أمريكا البيت الأبيض

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