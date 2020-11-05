إيقاف عدّ الأصوات في فيلادليفيا بعد اعتراض الديمقراطيين
وكالات:
توقف عد الأصوات الانتخابية في فيلادليفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الخميس، بسبب اعتراض الديمقراطيين وذهابهم للمحكمة رفضًا لوجود مراقبين جمهوريين أثناء العد، حسبما نقلت تقارير إعلامية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل عبر تويتر، إنه تم تحقيق انتصار قانوني كبير.
وذكر محللون أن هذا الفوز الذي تحدث عنه الرئيس الذي يسعى إلى الفوز بفترة رئاسية ثانية يتمثل في السماح بمراقبين من الحزب الجمهوري بمراقبة عد الأصوات المتبقية بمقاطعة فيلادلفيا الديمقراطية في بنسلفانيا.
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