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إيقاف عدّ الأصوات في فيلادليفيا بعد اعتراض الديمقراطيين

07:08 م الخميس 05 نوفمبر 2020
إيقاف عدّ الأصوات في فيلادليفيا بعد اعتراض الديمقراطيين

الانتخابات الأمريكية

وكالات:

توقف عد الأصوات الانتخابية في فيلادليفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الخميس، بسبب اعتراض الديمقراطيين وذهابهم للمحكمة رفضًا لوجود مراقبين جمهوريين أثناء العد، حسبما نقلت تقارير إعلامية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل عبر تويتر، إنه تم تحقيق انتصار قانوني كبير.

وذكر محللون أن هذا الفوز الذي تحدث عنه الرئيس الذي يسعى إلى الفوز بفترة رئاسية ثانية يتمثل في السماح بمراقبين من الحزب الجمهوري بمراقبة عد الأصوات المتبقية بمقاطعة فيلادلفيا الديمقراطية في بنسلفانيا.

الانتخابات الأمريكية ولاية بنسلفانيا دونالد ترامب

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