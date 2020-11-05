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هولندا: إعدام 200 ألف دجاجة بعد اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور

02:28 م الخميس 05 نوفمبر 2020
هولندا: إعدام 200 ألف دجاجة بعد اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور

انفلونزا الطيور

وكالات:

أمرت وزارة الزراعة الهولندية، الخميس، بإعدام 200 ألف دجاجة بعد اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة ببلدة بويفليك بشرق البلاد، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وتُعد هذه عملية الإعدام الثانية في البلاد خلال شهر بعد اكتشاف مرض "إتش 5 إن 8" لأول مرة في الطيور البرية. كما صدرت أوامر لمزارعي الدواجن الهولنديين بإبقاء الطيور بالداخل حتى إشعار آخر لمنع انتقال العدوى.

تعتبر مخاطر المرض على البشر منخفضة، لكن منظمة الصحة العالمية تقول إنه ينتشر بين الطيور المهاجرة التي تنقله بعد ذلك إلى الطيور الداجنة.

والاثنين، أمرت بريطانيا بإعدام 13 ألف طائر في مزرعة في مدينة فرودشام، بعد اكتشاف حالات هناك.

انفلونزا الطيور وزارة الزراعة الهولندية الدواجن منظمة الصحة العالمية الطيور المهاجرة

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