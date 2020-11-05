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محامي ترامب: هناك أكثر من 100 ألف صوت تم التلاعب بها وسنلجأ للمحاكم في بعض الولايات

12:01 ص الخميس 05 نوفمبر 2020
محامي ترامب: هناك أكثر من 100 ألف صوت تم التلاعب بها وسنلجأ للمحاكم في بعض الولايات

دونالد ترامب

وكالات

‏قال رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إن هناك أكثر من 100 ألف صوت تم التلاعب بها، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وأعلنت حملة الرئيس ترامب، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، ستلجأ للمحاكم وتشكك في نتائج بعض الولايات، مؤكدة فوز مرشحها في ولاية بنسلفانيا، بعد فرز ٨٧% من إجمالي الأصوات.

‏وقال محامي ترامب: "رفعنا دعاوى في عدة ولايات ضد خروقات التصويت عبر البريد"، مضيفًا: ‏سنرفع دعوى على المستوى الوطني ضد خروقات الديمقراطيين.

أعلنت حملة الرئيس دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية مساء اليوم الاربعاء، فوز مرشحها في الانتخابات في ولاية بنسيلفانيا رغم عدم اكتمال فرز الأصوات، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على موقع "تويتر" مساء اليوم الأربعاء، قائلاً: "نربح في بنسلفانيا لكن سكرتيرة الولاية أعلنت فجأة أنه لا يزال هناك ملايين الأصوات يجب عدها بعد".

وزعم ترامب- بدون دليل- أن تقدمه المزعوم في عدة ولايات رئيسية اختفى بين عشية وضحاها "بطريقة سحرية"، حيث لا تزال المنافسة شديدة في الانتخابات الرئاسية.

دونالد ترامب ترامب الانتخابات الأمريكية جو بايدن

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