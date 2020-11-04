إيران وفنزويلا تعمقان العلاقات خلال زيارة ظريف

بوجوتا - (د ب أ)

زار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، فنزويلا، الحليف الوثيق الذي ساعدته طهران في التغلب على نقص الوقود.

وكتب وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرييزا عبر تويتر "كل زيارة رفيعة المستوى تعمق تحالفنا الاستراتيجي وأخُوتنا".

وأضاف أن "فنزويلا وإيران أبدتا تضامنا وشجاعة في مواجهة العدوان"، في إشارة واضحة إلى العقوبات الأمريكية ضد البلدين.

وتتعرض الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لانتقادات من قبل عشرات الدول الغربية ودول أمريكا اللاتينية، التي لا تعترف بالرئيس نيكولاس مادورو، وتعتبر زعيم المعارضة خوان جوايدو الرئيس الشرعي للبلاد.

وفي غضون ذلك، عززت كاراكاس علاقاتها مع طهران، التي زودتها بالمساعدات الإنسانية والوقود، فيما انخفض إنتاج فنزويلا من النفط.

وقالت وكالة الأنباء الفنزويلية "ايه في إن" إنه سيكون هناك "أجندة عمل على أعلى مستوى" من أجل "تعميق العلاقات الاستراتيجية للتعاون الثنائي" خلال زيارة ظريف.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإيراني أيضا إلى بوليفيا لحضور مراسم أداء الرئيس المنتخب لويس آرسى لليمين يوم الأحد، كما سيزور كوبا، وفقا لما ذكرته قناة "تيليسور" الفنزويلية.