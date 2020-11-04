مديرة حملة بايدن تنتقد خطاب ترامب وتصفه ب "الشائن"
واشنطن- (أ ش أ):
أصدرت، جين أومالي ديلون، مديرة حملة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، بيانا شديد اللهجة عقب خطاب المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، ووصفته بأنه "شائن وغير مسبوق وغير صحيح".
وقالت ديلون - بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء -"بيان الرئيس حول عمليات فرز الأصوات كان مشينا وغير مسبوق وغير صحيح، لأنها محاولة عارية لانتزاع الحقوق الديمقراطية للمواطنين الأمريكيين".
وأضافت قائلة "نكرر ما قاله بايدن، ترامب لا يقرر نتائج هذه الانتخابات، ولا حتى بايدن، الشعب الأمريكي هو من يقرر والعملية الديمقراطية يجب وستستمر حتى النهاية".
وكان ترامب قد ألمح خلال خطاب ألقاه بالبيت الأبيض صباح اليوم عن إمكانية وقوع تزوير، قائلا "هناك احتيال على الشعب الأمريكي وسنذهب إلى المحكمة العليا، لمنع وصول صناديق الاقتراع في ساعات متأخرة".
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