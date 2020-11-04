الانتخابات الأمريكية: بايدن يفوز بثلاثة أصوات من أصل أربعة في ماين
واشنطن- (د ب أ):
أظهرت بيانات فوكس نيوز وأسوشيتد برس فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بثلاثة أصوات بالمجمع الانتخابي من أصل أربعة عن ولاية ماين، فيما لم يتم حسم الصوت الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن ولايتي ماين ونبراسكا هما الولايتان الوحيدتان اللتان تمنحان أصواتهما بالمجمع الانتخابي وفقا للمناطق، وليس بطريقة الفائز يحصل على الكل.
ويتصدر ترامب حاليا في منطقة بولاية ماين حيث يمكنه الحصول على صوت واحد بالمجمع الانتخابي.
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