الانتخابات الأمريكية: كيف تُحسب الأصوات الانتخابية؟

كتبت- هدى الشيمي:

تستمر عملية احتساب الأصوات الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية عقب انتهاء عملية الاقتراع التي من شأنها حسم مصير المُرشحين الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جون بايدن، وحتى الآن تتأرجح النتائج صعودًا وهبوطًا بين المتنافسين على التذكرة الذهبية للوصول إلى البيت الأبيض.

فاز الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، في عدة ولايات متأرجحة، وهي الولايات الأساسية التي تساعد المُرشح للوصول إلى سدة الحكم، فيما لا يزال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن متقدمًا في النتائج الأولية بحصوله على حوالي 224 صوتًا.

يعمل نظام الانتخابات واحتساب الأصوات في الولايات المتحدة وفق نظام خاص، وهو نظام المجمع الانتخابي أو الهيئة الانتخابية.

ونستعرض آلية عملها فيما يلي:

أولاً ما هو المجمع الانتخابي؟

عندما يتوجه الناخبون الأمريكيون إلى مراكز الاقتراع، أو يدلون بأصواتهم عبر البريد فإنهم لا يصوتون لصالح المُرشح الرئاسي مباشرة، ولكنهم عوضًا عن ذلك يمنحون أصواتهم لصالح ناخبي المجمع وهم من يختارون من سيحكم البلاد.

يعود هذا التقليد الدستوري للقرن الثامن عشر، ويتألف المجمع الانتخابي من مجموعة من المندوبين يتم تعيينهم من طرف الأحزاب السياسية في الولايات المختلفة في الأشهر التي تسبق يوم الانتخاب، يسمح الدستور الأمريكي لكل ولاية باختيار نظامها الخاص بالانتخاب، وتتولى مهمة انتخاب رئيس الولايات المتحدة ونائبه، ويبلغ عددهم 538، ويجب أن يحصل المُرشح الرئاسي على 270 صوتا منهم كي يفوز في السباق الانتخابي.

وحاول مؤسسو الولايات المتحدة من خلال هذه التسوية بين انتخاب رئيس بالاقتراع العام المباشر وانتخابه من قبل الكونجرس وفق نظام اعتبروه غير ديمقراطي.

واقترح العديد من الساسة والمشرعين تغيير هذا النظام أو إجراء تعديلات عليه، وقدموا العديد من المقترحات للكونجرس ولكنها لم تمر.

ما هي طريقة احتساب الأصوات الانتخابية؟

تعد كل ولاية أمريكية دائرة انتخابية واحدة، ما يعني أن المُرشح الذي يحصل على أغلبية أصوات الناخبين في إحدى الولايات يحصل على جميع أصوات أعضاء المجمع الانتخابي الممثلين لهذه الولايات، بغض النظر عن نسبة الأصوات الشعبية التي حصل عليها في تلك الولاية، ما يعني إنه إذا فاز أحد المرشحين بأغلبية بسيطة في إحدى الولايات، فإنه يفوز بجميع أصوات المجمع الانتخابي للولاية.

يرتبط عدد أعضاء كل ولاية في المجمع الانتخابي بعدد الأعضاء الذين تنتخبهم إلى مجلس النواب، يستند عددهم أساسًا إلى نسبة عدد سكانها، وهو يبلغ نحو 650 ألف نسمة بالنسبة إلى المقعد الواحد، إضافةً إلى المقعدين المخصصين لكل ولاية في مجلس الشيوخ.

تحصل كل ولاية على ثلاثة أصوات في المجمع الانتخابي على الأقل، لأنّ لكل ولاية عضوًا واحدًا في مجلس النواب على الأقل وعضوَين في مجلس الشيوخ.