إصابات كورونا بكوريا الجنوبية تصل إلى 33 ألفا و 824 حالة والوفيات 523

سول - (د ب أ):

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى 33 ألفا و 824 حالة حتى الساعة 7.30 صباحا بتوقيت سول، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصلت إلى 523. وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 27 ألفا و524 حتى صباح اليوم الاثنين.

وأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل حوالي 44 أسبوعا.