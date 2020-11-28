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شرطة بريطانيا وفرنسا تزيد المراقبة لمنع مهاجرين من عبور القنال الإنجليزي

09:52 م السبت 28 نوفمبر 2020
شرطة بريطانيا وفرنسا تزيد المراقبة لمنع مهاجرين من عبور القنال الإنجليزي

الهجرة غير الشرعية - أرشيفية

لندن/باريس - (د ب أ)
تعتزم بريطانيا وفرنسا، الحد من الهجرة غير الشرعية عبر القنال الإنجليزي من خلال تعزيز قوات الشرطة بالأفراد وأنظمة المراقبة.

ووقع كل من وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، ونظيرها الفرنسي جيرالد دارمانين، اتفاقا بهذا الصدد اليوم السبت.

وينص الاتفاق على أن يتم نشر ضعف العدد الحالي من ضباط الشرطة على الساحل الفرنسي من أجل منع العبور غير القانوني للقنال الإنجليزي الذي أدانته الحكومة البريطانية بشدة، ولم يحدد هذا العدد من ضباط الشرطة حتى الآن.

وينص الاتفاق أيضًا على استخدام الطائرات المسيرة وأنظمة الرادار وغير ذلك من أنظمة وتقنيات المراقبة في الموانئ والمناطق الساحلية.

الهجرة غير الشرعية بريطانيا فرنسا

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