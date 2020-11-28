الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا.. و6 حالات "مستوردة"

بكين- أ ش أ:

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 6 إصابات جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86501 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع حالتين في فوجيان وحالة واحدة في كل من تيانجين وتشجيانغ وسيتشوان ويونان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3832 حالة غادر منها 3573 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 24 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81582 شخصا، مشيرة إلى أن 9649 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

ووفق التقرير، تم أمس الجمعة تسجيل 4 حالات جديدة بدون أعراض جميعهم من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 288 حالة منها 284 حالة وافدة.

وحتى نهاية الجمعة ، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 6039 إصابات مؤكدة، بما في ذلك 108 وفيات. وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 إصابات مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 639 حالات بما في ذلك 7 وفيات، فيما غادر المستشفيات 5313 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 555 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.