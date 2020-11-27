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روسيا وكازاخستان تتعاونان لتطوير مجمع لصواريخ الفضاء

07:30 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
روسيا وكازاخستان تتعاونان لتطوير مجمع لصواريخ الفضاء

صاروخ الفضاء الروسي ارشيفية

روسيا - (أ ش أ)
أكدت روسيا أنها مستمرة في التعاون مع كازاخستان لتطوير مشروع مجمع خاص بصواريخ الفضاء.
وقال مدير شركة "يايتيريك" الروسية المسؤولة عن تطوير المشروع كوات موستافينوف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة، إنه "من المفترض أن يتم وضع التصميم المبدئي لمشروع المجمع المشترك الخاص بالصواريخ الفضائية بحلول مايو 2021".
وأضاف أن لجنة الإشراف على المشروع التي تضم عشرات المختصين من كازاخستان ومؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، قامت بمعاينة موقع المشروع وتفقدت المنصة الخاصة بإطلاق الصواريخ، وتم تقييم الحالة الفنية للمباني الموجودة بالقرب منها .
وكانت روسيا وكازخستان قد اتفقتا على مشروع "يايتيريك" منذ عام 2004، وأدخلتا تعديلات على بنود الاتقاقية المشتركة للمشروع عام 2018.
ويهدف المشروع إلى استحداث مجمع لصواريخ الفضاء في قاعدة "بايكونور" الفضائية بكازاخستان، حيث من المفترض أن تتولى الأخيرة شؤون تطوير البنى التحتية والمنشآت الخاصة بالمشروع، وتتولى روسيا من جانبها تطوير صواريخ Soyuz-5 و Soyuz-6 التي ستطلق من هذا المجمع، والتي من المفترض أن يطلق أول صاروخ منها عام 2023.

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صواريخ الفضاء روسيا كازاخستان

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