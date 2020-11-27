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العراق يسجل 42 حالة وفاة و2545 إصابة بفيروس كورونا

05:31 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
العراق يسجل 42 حالة وفاة و2545 إصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

بغداد - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة تسجیل 2545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 547215 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 42 حالة وفاة جديدة .
وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 12167 حالة بعد تسجيل 42 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء الى 476297 حالة بعد تسجيل 1921 حالة شفاء اليوم أيضا.

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