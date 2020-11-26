الديوان الملكي المغربي: البحرين تقرر فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون

الرباط - (أ ش أ):

أعلن الديوان الملكي المغربي أن مملكة البحرين قررت افتتاح قنصلية عامة لها بمدينة العيون.

وأشار الديوان، في بيان اليوم الخميس، إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس تلقى اتصالا ھاتفیا من الملك حمد بن عیسى آل خلیفة، ملك مملكة البحرین، أبلغ فيه العاهل البحريني بقرار بلاده فتح قنصلیة عامة لھا بمدینة العیون المغربیة، وأن یتم التنسیق بشأنھا بین وزارتي الخارجیة في البلدین.

وأضاف البيان أن الملك محمد السادس عبر عن شكره العميق للملك حمد بن عیسى آل خلیفة لھذا القرار المھم الذي یعكس التضامن الموصول بین البلدین الشقیقین، وعن تقدیره البالغ للمواقف الثابتة لمملكة البحرین الشقیقة في دعم السیادة الترابیة والوحدة الوطنیة للمملكة المغربیة.