نتنياهو يؤجل زيارته إلى البحرين والإمارات

تل أبيب - (د ب أ)

أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زيارة إلى البحرين كانت مقررة الأسبوع المقبل، بعد أن ألغيت زيارة للإمارات العربية المتحدة بسبب الاحتفالات بالعيد الوطني، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية دون الإشارة لمصدر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم أن زيارة رسمية لوزير الخارجية جابي أشكنازي لحضور مؤتمر إقليمي ألغيت أيضا.

وأشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن يقوم نتنياهو وأشكنازي بزيارات رسمية إلى الإمارات في منتصف ديسمبر المقبل.