فريق بايدن: الرئيس المنتخب سيحصل على أول تقرير استخباراتي الاثنين المقبل

وكالات

أعلن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء، أن بايدن ونائبته كامالا هاريس، سيحصلان على أول إحاطة استخباراتية يوم الاثنين المقبل، في إطار خطط تسليم السلطة في الولايات المتحدة، حشبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وسيحصل الرئيس المنتخب ونائبته على أول إحاطة يومية رئاسية يوم الاثنين المقبل، بعدما وافقت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، على البدء في إجراءات العملية الانتقالية.

وتتضمن الإحاطات الاستخباراتية اليومية معلومات حول قضايا الأمن القومي الملحة التي سيواجهها الرئيس الجديد قريبًا.

وأعطى البيت الأبيض، الضوء الأخضر مساء الثلاثاء، موافقة رسمية للرئيس المنتخب جو بايدن لتلقي الموجز الرئاسي اليومي، وهي تقارير استخباراتية سرية تقدم لرئيس البلاد في إحاطة يومية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ونقلت الشبكة الأمريكية، عن مسؤول بالبيت الأبيض، قوله إنه يجري حاليًا التنسيق بشأن موعد تلقي بايدن أول إحاطة إعلامية له، وهي خطوة ضمن خطوات العملية الانتقالية للسلطة في الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، قدم الرئيس المنتخب، العديد من مرشحيه لتولي المناصب في السياسة الخارجية والأمن القومي في مؤتمر صحفي أقيم في ويلمنجتون بولاية ديل.

واختار الرئيس الأمريكي المنتخب، أليساندو مايوركاس، ذو الأصول الكوبية، لشغل منصب وزير الأمن الداخلي، واستقر على اختيار أنتوني بلينكين لحقيبة وزارة الخارجية، وهو حليفه الدبلوماسي المخضرم، ووقع الاختيار على ليندا توماس جرينفليد لشغل منصب مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، جيك سوليفان لمنصب مستشار الأمن القومي، بدلًا من وربرت أوبراين.

وأعاد بايدن، جون كيري للعمل الرسمي مرة أخرى، من خلال اختياره مبعوثًا رئاسيًا خاصًا لقضايا المناخ.

وأول أمس ذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، أن إدارة الخدمات العامة أبلغت المرشح الديمقراطي جو بايدن، بأنه الفائز في الانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، وأن بإمكانه البدء رسميًا بالعملية الانتقالية، موضحة أن الإعلان جاء على صيغة خطاب من مديرة مكتب الخدمات العامة إميلي ميرفي لبايدن.

‏وأكدت إدارة الخدمات العامة الأمريكية، أنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقًا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية.