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كورونا في إيران: تسجيل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية

02:12 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
كورونا في إيران: تسجيل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية

كورونا في إيران

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء تسجيل469 حالة وفاة و 13843 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن عدد الإصابات الجديدة هو الأعلى الذي تسجله الجمهورية الإسلامية في يوم واحد منذ ظهور فيروس كورونا بها.

وأعلنت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 894 ألفا.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 46 ألفا و 207 حالات.

وأشارت إلى أن 5832 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 625 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ15 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

وبدأت الحكومة الإيرانية مطلع الأسبوع فرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

إيران وزارة الصحة الإيرانية فيروس كورونا

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