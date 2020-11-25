البرلمان العربي يؤكد أهمية دعم وتعويض ضحايا الإرهاب

القاهرة- (أ ش أ):

أكد البرلمان العربي أهمية دعم وتعويض ضحايا الإرهاب باعتباره أحد السُبل الرئيسية لمكافحة الإرهاب والحد من انتشاره.

جاء ذلك في مداخلة النائبة شذى النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي في الاجتماع المشترك الأول بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة حول موضوع "دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب" والذي عُقد افتراضيًا.

وأضافت النائبة شذى النقبي أن الوثيقة الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف التي اعتمدها البرلمان العربي بتاريخ 10 فبراير 2018، أكدت على مجموعة من التوصيات في هذا الشأن، منها سن تشريعات تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صناديق وطنية لحماية ودعم ضحايا الإرهاب، كما نوهت إلى تناول القانون العربي الاسترشادي لمساعدة وحماية ضحايا الأعمال الإرهابية، الذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 12 نوفمبر 2018م.

وأكدت "النقبي" -في مداخلتها باسم البرلمان العربي- على بعض المبادئ العامة للنقاش حول موضوع تعويض ضحايا الإرهاب، وأهمها شمولية هذه التعويضات لكافة المتضررين من العمليات الإرهابية وفي كافة النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية وغيرها، فضلاً عن ضرورة زيادة الوعي العالمي بمعاناة هؤلاء الضحايا وأسرهم.

وأفاد البرلمان العربي -في بيان اليوم "الأربعاء"- أن مشاركته في هذا الاجتماع المهم تأتي تلبيةَ للدعوة الواردة من الاتحاد البرلماني الدولي وبناء على قرار رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، حيث تم تبادل الخبرات الوطنية والإقليمية بشأن أفضل الممارسات لتعويض ضحايا الإرهاب، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حول موضوع دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، للوصول إلى تشريع نموذجي لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وتعويضهم.