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رئيس الوزراء الياباني يلتقى بوزير الخارجية الصيني في طوكيو اليوم

11:10 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
رئيس الوزراء الياباني يلتقى بوزير الخارجية الصيني في طوكيو اليوم

سوجا يوشيهيدي

طوكيو- (د ب ا):

من المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيدي بوزير الخارجية الصيني وانج يي في طوكيو في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية.

ويعد وانج أبرز مسؤول صيني يزور اليابان منذ بدء عمل مجلس الوزراء الذي يترأسه سوجا .

وقالت الهيئة إن هذا اللقاء يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن الأنشطة البحرية الصينية في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي. كما سوف يشمل جدول أعمال المباحثات قضايا حقوق الانسان في هونج كونج.

وكان وانج قد التقى أمس الثلاثاء بنظيره الياباني موتيجي توشيميتسو.

واتفق الوزيران على أن الدولتين سوف تعملان معا للسيطرة على جائحة كورونا.

سوجا يوشيهيدي طوكيو اليابان

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